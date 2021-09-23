Это’О сделал выбор между Холандом и Мбаппе

Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это’О поделился мнением о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе. Это’О дал понять, что считает его более классным нападающим, чем форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.

«Холанд? Он очень хороший нападающий. Я не буду говорить иного. Но, на мой взгляд, Мбаппе — уникальный игрок, он будет на уровне Месси и Роналду», — приводит слова Это’О Cadena Ser.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». Летом Мбаппе мог уйти в «Реал», но парижане не приняли предложение мадридцев, несмотря на желание футболиста сменить клубную прописку. По данным ряда СМИ, именно Холанд может сменить Мбаппе в «ПСЖ».