«Бетис» дожал «Осасуну» в гостевом матче Примеры

В Памплоне на стадионе «Эль-Садар» завершился матч 6-го тура испанской Примеры. «Осасуна» принимала «Бетис». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 21-й минуте Энрике Гомес вывел гостей вперёд. Но ещё до перерыва Кике восстановил равновесие в счёте.

Гол Гомеса.

Гол Кике.

После этого командам долгое время не удавалось забить. Но на 80-й минуте Хуанми вновь вывел «Бетис» вперёд. Точку в матче уже в компенсированное время поставил Виллиан Жозе.

Гол Хуанми.

Гол Жозе.

«Бетис» набрал девять очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Осасуна» занимает 10-е место, набрав восемь очков.

В следующем туре «Бетис» будет принимать «Хетафе», а «Осасуна» отправится в гости к «Мальорке».

Турнирная таблица Примеры.