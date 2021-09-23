«Бетис» дожал «Осасуну» в гостевом матче Примеры
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В Памплоне на стадионе «Эль-Садар» завершился матч 6-го тура испанской Примеры. «Осасуна» принимала «Бетис». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
На 21-й минуте Энрике Гомес вывел гостей вперёд. Но ещё до перерыва Кике восстановил равновесие в счёте.
После этого командам долгое время не удавалось забить. Но на 80-й минуте Хуанми вновь вывел «Бетис» вперёд. Точку в матче уже в компенсированное время поставил Виллиан Жозе.
«Бетис» набрал девять очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Осасуна» занимает 10-е место, набрав восемь очков.
В следующем туре «Бетис» будет принимать «Хетафе», а «Осасуна» отправится в гости к «Мальорке».
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