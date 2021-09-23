Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бетис» дожал «Осасуну» в гостевом матче Примеры

«Бетис» дожал «Осасуну» в гостевом матче Примеры
Комментарии

В Памплоне на стадионе «Эль-Садар» завершился матч 6-го тура испанской Примеры. «Осасуна» принимала «Бетис». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 21-й минуте Энрике Гомес вывел гостей вперёд. Но ещё до перерыва Кике восстановил равновесие в счёте.

Гол Гомеса.

Гол Кике.

После этого командам долгое время не удавалось забить. Но на 80-й минуте Хуанми вновь вывел «Бетис» вперёд. Точку в матче уже в компенсированное время поставил Виллиан Жозе.

Гол Хуанми.

Гол Жозе.

«Бетис» набрал девять очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Осасуна» занимает 10-е место, набрав восемь очков.

В следующем туре «Бетис» будет принимать «Хетафе», а «Осасуна» отправится в гости к «Мальорке».

Турнирная таблица Примеры.

Испания - Примера. 6-й тур
23 сентября 2021, четверг. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 3
Бетис
Севилья
0:1 Гомес – 21'   1:1 Кике – 39'   1:2 Хуанми – 80'   1:3 Виллиан Жозе – 90+3'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021