Лапорта: рождения пораженческого духа нельзя допускать в «Барселоне»
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Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о выступлениях команды в этом сезоне.
«Мы видим, что команда работает не так, как мы надеялись. Мы будем предпринимать шаги, думая о «Барселоне». Если решение надо принять, оно будет принято. Что мне не нравится, так это конформизм, определенное пораженчество – этого нельзя допускать в «Барселоне». У нас есть такая команда, какая есть. Но мы можем стремиться к победе в Ла Лиге. Игроки говорят мне, что мы должны сохранять оптимизм, должны работать, бороться каждый день. Я верю, что успеха добиваются каждодневным трудом. Меньше болтовни и больше дела, работы», – приводит слова Лапорты ESPN со ссылкой на El Chiringuito de Jugones.
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