Де Рон из «Аталанты» хотел лично подарить свою футболку, но за ней так и никто не пришёл
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Полузащитник «Аталанты» Мартен Де Рон опубликовал забавное видео в своём «твиттере». Голландец рассказал, что хотел подписать и оплатить футболку со своей фамилией первым трём покупателям, которые придут в клубный магазин «Аталанты». Но в итоге ни один из болельщиков не пришёл за футболкой.
Де Рон на видео успел собрать паззл, походить по магазину, посмотреть телевизор и даже поспать в примерочной.
«Уверен, что Месси никогда не сталкивается с такой проблемой», — написал Де Рон в своём «твиттере».
Запись можно посмотреть в «твиттере» Де Рона.
«Аталанта» после пяти туров занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 10 очков. В следующем туре «Аталанта» сыграет в гостях с «Интером».
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