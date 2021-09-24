«Барселона» выдала худший старт в Примере по забитым голам за 18 лет
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«Барселона» показала худший старт по забитым голам в чемпионате Испании с сезона-2003/04, сообщается в «твиттере» OptaJose.
Каталонский клуб забил 8 голов в 5 играх, что является худшим показателем за 18 лет. В сезоне-2003/04 чемпионата Испании «Барселона» забила 5 голов в 5 играх.
Напомним, в матче шестого тура чемпионата Испании «Барселона» сыграла вничью с «Кадисом». Встреча состоялась в Кадисе на стадионе «Рамон де Карранса» и завершилась со счётом 0:0.
«Барселона» набрала девять очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. «Кадис» набрал шесть очков, команда находится на 14-м месте.
В следующем туре «Барселона» будет принимать «Леванте», а «Кадис» встретится в гостях с «Райо Вальекано».
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