Педро Роша забил победный гол за «Паранаэнсе» в полуфинале Южноамериканского кубка

В первом полуфинальном матче Южноамериканского кубка уругвайский «Пеньяроль» дома уступил бразильскому «Атлетико Паранаэнсе» со счётом 1:2.
Первый мяч гости забили уже на 2-й минуте, отличился Мигель Теранс, через 20 минут нападающий «Пеньяроля» Агустин Альварес сравнял счёт. Победный гол в составе гостей на 75-й минуте оформил выступавший за московский «Спартак» Педро Роша. Футболист вышел на замену на 63-й минуте. Ответный матч между этими командами пройдёт 1 октября.
Роша, принадлежащий «Спартаку», находится в «Атлетико» в аренде. Соглашение форварда рассчитано до июля 2022 года и включает обязательный выкуп контракта в том случае, если Роша проведёт на поле определённый процент игрового времени.
Напомним, Роша перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. Клуб заплатил за игрока € 12 млн. За красно-белых форвард провёл всего 19 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
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