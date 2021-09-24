Кэтэлин Карп: очень жалею, что ушёл из «Уфы». Доверился не тому человеку

Бывший полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп рассказал, что жалеет об уходе из клуба.



«На данный момент я нахожусь в поисках клуба. Так сложились обстоятельства, что в последнее время случилось много неприятных ситуаций в жизни и я на некоторое время выпал из футбола.



Мне позвонили с предложением перейти в бухарестское «Динамо», но я с самого начала отверг этот вариант. Сейчас «Динамо» — это не тот клуб, что был раньше, и посчитал, что это будет не самый лучший вариант для карьеры. Даже багаж не собирал. Все это неправда, что я прибыл туда. Я был в Кишинёве всё это время. Молдавский чемпионат не рассматриваю.



Очень жалею, что ушёл из «Уфы». Доверился не тому человеку, скажем так. Мой тогдашний агент пообещал трудоустроить в классной команде, но получился, к сожалению, «Тамбов», который обанкротился», — цитирует Карпа Moldfootball.com.

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