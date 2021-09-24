«Боруссия» нашла замену Холанду в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза, права на которого принадлежат «Фиорентине», может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах 23-летнего итальянца заинтересована дортмундская «Боруссия», информирует Calciomercato.

Согласно сведениям источника, «Боруссия» рассматривает Кьезу на роль потенциального сменщика Эрлинга Холанда, который близок к уходу из команды. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кьезы в € 70 млн.

Напомним, минувшим летом Федерико в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы — 2020, став одним из самых ярких футболистов команды. Форвард провёл семь матчей и забил два гола. В «Ювентус» Федерико перешёл прошлой осенью из «Фиорентины». В минувшем сезоне он принял участие в 33 встречах итальянской Серии А, забил девять мячей и отдал девять результативных передач.