«Ювентус» отказал ещё одному клубу в трансфере Федерико Кьезы

«Ювентус» продолжает отклонять предложения европейских клубов по нападающему сборной Италии Федерико Кьезе.
Как сообщает журналист Sport1.de Патрик Бергер в своём «твиттере», на этот раз к туринцам по поводу 23-летнего футболиста обратилась дортмундская «Боруссия». Итальянский клуб вновь ответил отказом. Вингера не станут продавать, поскольку считают его «неприкасаемым». Как уже сообщалось, ранее заполучить Кьезу пытались «Челси» и «Бавария».
Этим летом Кьеза в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы — 2020, став одним из самых ярких футболистов команды. Форвард провёл семь матчей и забил два гола. В «Ювентус» Федерико перешёл прошлой осенью из «Фиорентины». В минувшем сезоне он принял участие в 33 встречах итальянской Серии А, забил девять мячей и отдал девять результативных передач.
Следишь за трансферами? Тогда читай наш телеграм-канал. Там всё есть.
- 28 июля 2021
-
13:12
-
13:01
-
12:57
-
12:49
-
12:48
-
12:25
-
12:25
-
12:01
-
11:49
-
11:45
-
11:20
-
11:14
-
11:04
-
10:53
-
10:31
-
10:19
-
10:17
-
09:46
-
09:39
-
09:30
-
09:27
-
08:52
-
08:33
-
08:15
-
08:01
-
01:48
-
01:24
-
00:41
-
00:01
- 27 июля 2021
-
23:36
-
23:20
-
23:06
-
23:06
-
22:47
-
22:42