«Ювентус» отказал ещё одному клубу в трансфере Федерико Кьезы

«Ювентус» продолжает отклонять предложения европейских клубов по нападающему сборной Италии Федерико Кьезе.



Как сообщает журналист Sport1.de Патрик Бергер в своём «твиттере», на этот раз к туринцам по поводу 23-летнего футболиста обратилась дортмундская «Боруссия». Итальянский клуб вновь ответил отказом. Вингера не станут продавать, поскольку считают его «неприкасаемым». Как уже сообщалось, ранее заполучить Кьезу пытались «Челси» и «Бавария».



Этим летом Кьеза в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы — 2020, став одним из самых ярких футболистов команды. Форвард провёл семь матчей и забил два гола. В «Ювентус» Федерико перешёл прошлой осенью из «Фиорентины». В минувшем сезоне он принял участие в 33 встречах итальянской Серии А, забил девять мячей и отдал девять результативных передач.

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