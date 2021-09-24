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Отец Кержаковых: в том, что Миша стал вратарём, большая заслуга Александра

Отец Кержаковых: в том, что Миша стал вратарём, большая заслуга Александра
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Анатолий Кержаков, отец главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра и вратаря «Зенита» Михаила, рассказал о детстве братьев.

«У Саши, наверное, не было другого варианта, как стать футболистом. А нападающим мечтают быть все мальчишки. И мне, конечно, тоже хотелось, чтобы сын играл в атаке.

Когда я занимался с Сашей, помогал ставить ему технику, удар — нужно было бить по воротам. Вот и ставили в «раму» младшего. Они и дома постоянно отрабатывали удары по воротам. Открывали шифоньер, Миша вставал в «раму», а Саша — бил. В том, что Миша стал вратарём, большая заслуга старшего брата.

Они очень разные. И карьера у них складывалась по-разному. Саше в футболе всё проще давалось, а Мише надо было постоянно проявлять характер. Но сыновья всегда были дружны. Они и когда учиться в интернат уехали, тоже жили в одном номере», — цитирует Анатолия Кержакова пресс-служба «Нижнего Новгорода».

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