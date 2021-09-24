Владислав Тороп обратился к болельщикам и тренерскому штабу после дебюта за ЦСКА

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп обратился к болельщикам и тренерскому штабу после дебюта за московский клуб на официальном уровне.
«Горд дебютировать за такой великий клуб, как ЦСКА. Спасибо тренерскому штабу за оказанное доверие. Спасибо всем за поздравления», — написал Тороп в своём «инстаграме».
Напомним, 23 сентября в матче 2-го тура группового этапа Кубка России сезона-2021/2022 «Зенит-Ижевск» принимал на своём поле московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Центральный — Зенит» в Ижевске. Гости одержали победу со счётом 4:0.
ЦСКА набрал три очка в текущем розыгрыше Кубка России и вышел на первое место в турнирной таблице группы 10. «Зенит-Ижевск» (0) — на последней позиции. Помимо этих команд, в группе 10 выступает липецкий «Металлург», обыгравший «Зенит-Ижевск» со счётом 2:1. Матч между ним и ЦСКА состоится в Липецке 27 октября.
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