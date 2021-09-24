Бывший футболист московского «Динамо» Соу будет выступать в четвёртом дивизионе Франции

Полузащитник Самба Соу, выступавший за московское «Динамо», перешёл в «Ланс», сообщает пресс-служба французского клуба.
Коллектив объявил о подписании 32-летнего малийского футболиста, но сразу сообщил, что Соу на нынешнем этапе карьеры сможет выступать только за дублирующий состав, который находится в четвёртом по уровню дивизионе Франции.
Соу является воспитанником «Ланса», за основную команду которого выступал с 2008 по 2013 год, после чего перебрался в турецкий клуб «Кардемир Карабюкспор». Спустя два года Самба перешёл в «Кайсериспор», а в 2017 году стал футболистом «Динамо». С 2009 по 2017 год хавбек вызывался в сборную Мали. Футболист покинул московский клуб в августе 2019 года. Последней командой полузащитника был английский «Ноттингем».
- 24 сентября 2021
-
14:46
-
14:44
-
14:40
-
14:38
-
14:33
-
14:27
-
14:26
-
14:15
-
14:09
-
13:54
-
13:53
-
13:39
-
13:27
-
13:24
-
13:22
-
13:14
-
13:11
-
13:06
-
12:57
-
12:28
-
12:26
-
12:24
-
11:59
-
11:59
-
11:47
-
11:38
-
11:36
-
11:27
-
11:22
-
11:19
-
11:02
-
10:58
-
10:49
-
10:45
-
10:39