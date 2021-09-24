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Бывший футболист московского «Динамо» Соу будет выступать в четвёртом дивизионе Франции

Бывший футболист московского «Динамо» Соу будет выступать в четвёртом дивизионе Франции
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Полузащитник Самба Соу, выступавший за московское «Динамо», перешёл в «Ланс», сообщает пресс-служба французского клуба.

Коллектив объявил о подписании 32-летнего малийского футболиста, но сразу сообщил, что Соу на нынешнем этапе карьеры сможет выступать только за дублирующий состав, который находится в четвёртом по уровню дивизионе Франции.

Соу является воспитанником «Ланса», за основную команду которого выступал с 2008 по 2013 год, после чего перебрался в турецкий клуб «Кардемир Карабюкспор». Спустя два года Самба перешёл в «Кайсериспор», а в 2017 году стал футболистом «Динамо». С 2009 по 2017 год хавбек вызывался в сборную Мали. Футболист покинул московский клуб в августе 2019 года. Последней командой полузащитника был английский «Ноттингем».

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