Галицкий: попробуй судья неправильно отсвистеть матч «Спартака», отправится в ад

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий прокомментировал судейство в Российской Премьер-Лиге.
«Конкурировать с московскими клубами тяжело. Попробуй судья лишний раз неправильно отсвистеть матч «Спартака». Он сразу отправится в ад. А ошибся против «Краснодара»… А потом статьи про семь спорных эпизодов? Было, да. Но потом мы на это плюнули. Мы даже первыми купили VAR, но даже с ним у нас умудряются голы отменять. Но мы знали, куда мы шли и для чего. Главное, что мы в футболе, что каждый день у нас есть ожидание игры в субботу или воскресенье. Особенно когда были полные трибуны. У нас великолепное боление. И мы много теряем очков из-за пандемии, у нас хорошо поддерживают, близко к стадиону трибуны.
Давление, которое испытывает судьи, когда они ошибаются против питерских и московских клубов, и когда ошибаются против нас – разное. Помню сезон, когда «Ростов» убивали через тур. И что? Ничего. А случись такое с кем-то из лидеров, Земля бы сошла со своей оси, случись такое со «Спартаком» или «Зенитом». В Еврокубках вот всё чисто. Там нет такого. Мы вышли в евровесну четыре раза за последние семь лет, все московские клубы – пять. Это показатель. Просто когда класс команд равный, то решают всё нюансы. У Промеса было небольшое вне игры, а у ЦСКА не было, поэтому они выиграли в дерби. И так всегда. В последних шести турах решают нюансы. Мы не собираемся на это жаловаться, это по бедности разговоры.
Нас абсолютно устраивает, что мы провинциальная команда, которая почти всегда попадает в тройку. Я бы не хотел фокусироваться на работе судей. Тем более то, что сейчас делает Хачатурянц – супер. Не думал, что это будет реально изменить, но меняется. Процесс пошёл», — сказал Галицкий в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».
- 24 сентября 2021
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