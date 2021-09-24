Галицкий: в РПЛ не хватает «Кубани». Классно, когда город разделён на два цвета

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о соперничестве «быков» с «Кубанью».
«Кубани» в РПЛ не хватает, конечно, классно, когда город разделён на два цвета. Делал ли я «Краснодар», чтобы был клуб-соперник «Кубани»? Я просто люблю футбол и хочу свой клуб. Хочу построить свою историю. «Кубань» – огромный, уважаемый бренд, полные трибуны. Кроме уважения к этому бренду, нет ничего. Краснодар жил этим клубом, если они поднимут его снова – будет круто. Когда мы начинали, то на их стадионе была небольшая кучка наших болельщиков, но нерв в тех матчах был всегда.
Почему не купил другой клуб, а создал с нуля? Я уважительно отношусь к фанатам, это их жизнь, но я хочу, чтобы болели все, чтобы были женщины, дети. Мне всегда не нравилось, когда есть фанатские группировки, то есть маты, драки. Мы не святые, но когда с ребёнком приходишь — слушать эти массовые скандирования? Поэтому я захотел сделать вот так. Мне говорили – невозможно, но оказалось, что реально», — сказал Галицкий в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».
- 24 сентября 2021
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