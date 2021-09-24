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Галицкий: «Краснодар» договорился с ван Дейком, но в итоге игрок выбрал «Селтик»

Галицкий: «Краснодар» договорился с ван Дейком, но в итоге игрок выбрал «Селтик»
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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что клуб был близок к подписанию нидерландского защитника Вирджила ван Дейка, который сейчас выступает за «Ливерпуль» и считается одним из лучших игроков в мире на своей позиции.

«Мы с ван Дейком договорились, когда он в «Селтик» переходил. Но он выбрал Шотландию. Ван Дейк выбирал между нами и «Селтиком». Выбрал вторых, а оттуда уехал в Англию. Почему он должен был нас выбрать? Вы правда думаете, что все они с детства за «Краснодар» болеют?» — сказал Галицкий в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, до перехода в «Ливерпуль» Вирджил ван Дейк выступал за «Саутгемптон», «Селтик», «Гронинген» и ряд молодёжных клубов из Нидерландов. Сейчас интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ван Дейка в € 55 млн.

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