Галицкий: лимит на легионеров на поле — пусть будет. Но меня он не устраивает на скамейке

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий обозначил свою позицию в вопросе лимита на легионеров.
«Мне всё равно насчёт лимита. Он беспокоит меня только с одной стороны. Лимит на поле – пускай будет, но меня беспокоит он на скамейке: при травме двух-трёх человек я вынужден выпускать необстрелянных ребят. Русских футболистов не хватает и качества они не того. Кого не покупаем – им тяжело в состав проходить. И они показывают не тот футбол.
Персонально мы нацелены на свою школу. Иностранцы – это всегда шаткая позиция. Вот была сага у «Спартака» с Жиго – это происходит, потому что люди из другой страны. А ты гордишься, когда играют ребята из твоей страны. Надо ловить баланс между тем, что ты хочешь посмотреть хорошие турниры, попасть в ЛЧ, как «Шериф». С другой стороны – Марио Фернандес, который для болельщиков ЦСКА не меньше свой, чем Акинфеев, Дзагоев, другие ребята. Так что мы хотим, чтобы играли российские игроки.
Какая форма лимита нужна? Если хотя бы 10-12 иностранцев разрешать иметь. Для клубов в еврокубках это критически важно. Но при этом, если я вижу Сперцяна, то я не буду покупать на эту позицию футболиста. Ну на кой чёрт я в школе работаю? Взяли Кривцова? Он на другой позиции. Мы увидели его в Томи, подумали: ничего себе! Я за комплексный подход. 10+15? Да.
Проблема в другом: мы говорим: отменим лимит. А с другой стороны – клубы финансируют российские госкорпорации, мы к государству не прислушиваться не можем. Если бы не было государственного финансирования, мы бы сказали: мы должны решать сами. Но когда есть государственные деньги, то должны прислушиваться. Но во главе угла должна стоять конкуренция. Меня не злят такие вещи, что я трачу свои, другие – нет, а правила для всех. Ты когда идёшь куда-то, то должен понимать, куда. Понимали про влияние столичных клубов, ограничения, зарплаты воспринимаются болезненно, государство строило стадионы… Соглашаться с позицией государства или нет – мы можем, но не можем не прислушиваться. Все деньги футбола – почти их. Но меня не злит это, я знал, куда шёл», — сказал Галицкий в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».
- 24 сентября 2021
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