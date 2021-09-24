Галицкий – о богатстве: заработал в этом обществе – должен отдавать этому обществу

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий философски высказался на тему богатства.

«Как мне кажется, ещё не выросло поколение богатых людей, которое понимало бы, что им столько денег не надо. Я разговаривал со своей дочерью о том, что количество денег у неё, наверное, будет достаточно ограниченным, потому что мне нужно будет, чтобы после меня финансировались клуб, школа, стадион, всё прочее. Базу новую для клуба строим. И дочь со мной согласилась.

Во-первых, следующее поколение должно иметь мотивацию. Во-вторых, в гробу карманов нет. Ты заработал в этом обществе, и ты должен отдавать этому обществу. Два завтрака ты съесть не сможешь, как ни пытайся. Второй завтрак уже будет полдником.

Ты не можешь употребить больше двух-трёх тысяч калорий в день. Тебе не нужно столько. Не нужно двадцать машин, тридцать самолётов.

Это понимание приходит, просто мы все нетерпеливые. Это первое поколение богатых людей. Они начинают финансировать какие-то проекты. Этот процесс — не вопрос одного дня. Он только начинает набирать обороты, и дальше будет набирать. Для хоккейного СКА, насколько я понимаю, частные лица будут строить арену.

Будут владельцы у частных клубов. В первой лиге есть «Акрон», «Чайка», «Велес». Россия существует при капитализме, живёт двадцать пять лет. Не бывает так быстро, как мы хотим. Нужно время на всё это. Потом эволюционно это запустится. Просто жизнь человеческая, к сожалению, короче, чем тот объём терпения, который мы должны иметь, чтобы эволюционно двигаться туда», — сказал Галицкий в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».