Галицкий: скоро мы оттолкнёмся от дна, отказываться от госфинансирования в футболе нельзя

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался на тему госфинансирования в российском футболе.
«Есть объективная реальность, так сложилась ситуация на рынке. Невозможно в короткую всё переделать. Что должно произойти с «Газпромом», чтобы он прекратил финансировать «Зенит»? С «Лукойлом»? Это ведь огромные корпорации.
И что останется от лиги, если отказаться от госфинансирования? Ну что будет? Таких вещей делать нельзя. Спорт – важная составляющая нации. Футбол – любимейший вид спорта. Действовать «а давайте рубанём» – можно, но не в больших системах.
У нас появляются спонсоры, букмекеры. Появились права на трансляции, будет конкуренция. Многие режут бюджет. И потихоньку будет баланс. Но если мы не будем получать € 30-40 за билет с болельщика в провинции, то сложно говорить о равной конкуренции с европейскими клубами. Можно ли драть три шкуры с наших людей? Нет.
У нас матч «Уфа» – «Краснодар» по ТВ всегда будут смотреть больше, чем «МЮ» – «Ливерпуль». И эту возможность забирать у них нельзя. Поэтому мы не можем говорить о больших правах – у нас не так много платного телевидения. Не можем говорить о дорогих билетах.
Футбол всё равно двигается в правильном направлении. Красавцы стадионы у «Динамо», «Зенита», «Спартака». Наш футбол движется в том настроении, в котором есть рынок. Мы оттолкнёмся от дна. И молодые ребята будут составлять костяк команды – нужно время», — сказал Галицкий в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».
- 24 сентября 2021
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