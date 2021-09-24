Доннарумма недоволен своим положением в «ПСЖ», Месси и Неймар поддерживают Наваса

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма недоволен собственным положением в парижском клубе, сообщает Corriere della Sera. По данным источника, итальянский голкипер не ожидал, что будет так часто оставаться на скамейке запасных.
При этом Доннарумма был готов к непростой конкуренции с Кейлором Навасом, но нынешняя ситуация его не устраивает. Удивлён происходящим и агент футболиста — Мино Райола. Перед переходом итальянского голкипера в «ПСЖ» агент утверждал, что тот будет играть в основе.
Латиноамериканские футболисты команды, включая Лионеля Месси и Неймара, поддерживают Наваса и считают, что именно он должен быть основным вратарём. Учитывая позицию игроков, главному тренеру команды Маурисио Почеттино сложно сделать выбор в пользу Доннаруммы. Более того, сам Почеттино не планировал подписывать Доннарумму, на этом настоял спортивный директор клуба Леонардо.
- 24 сентября 2021
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