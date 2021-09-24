Кумана дисквалифицировали на два матча после удаления во встрече с «Кадисом»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дисквалифицирован на два матча, сообщает Marca. Специалиста наказали за удаление в концовке встречи 6-го тура Примеры с «Кадисом», который завершился со счётом 0:0. Также Куману придётся выплатить денежный штраф.

Куман был удалён в концовке после того, как арбитр показал жёлтую карточку полузащитнику «Барселоны» Серхио Бускетсу. Футболист ударил по второму мячу, оказавшемуся на поле, и помешал «Кадису» провести атаку. Голландский специалист выразил недовольство решением арбитра и что-то высказал ему.

Отметим, что «Барселона» доигрывала в меньшинстве. Во втором тайме за две жёлтые карточки был удалён полузащитник Френки де Йонг.

«Барселона» набрала девять очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. «Кадис» набрал шесть очков, команда находится на 14-м месте.