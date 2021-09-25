Экс-форвард «Милана» М'Байе Ньянг стал игроком «Бордо» в качестве свободного агента

26-летний сенегальский нападающий М'Байе Ньянг перешёл во французский «Бордо» на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.



Футболист подписал контракт до 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. Для выступлений за «Бордо» Ньянг выбрал 23-й номер.

Отмечается, что «Бордо» подписал игрока согласно правилу, по которому клубы чемпионата Франции могут подписать одного футболиста между летним и зимним трансферным окном, если он уже был зарегистрирован в Профессиональной футбольной лиге Франции.



Напомним, что вторую половину сезона-2020/2021 Ньянг провёл в Саудовской Аравии за «Аль-Ахли». Ранее он выступал за «Кан», «Милан», «Монпелье», «Дженоа», «Уотфорд», «Торино» и «Ренн», который приобретал его в 2019 году за € 15 млн. Всего за карьеру М'Байе провёл 288 матчей, в которых забил 63 мяча и отдал 31 результативную передачу.