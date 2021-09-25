Тухель – о Гвардиоле: у нас не теннис или шахматы. Сражаться будут команды

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» и высказался о соперничестве с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой.



«Не так давно все утверждали, что я не знаю, как победить Гвардиолу. Но это не только наше противостояние. У нас ведь не теннис или шахматы. Сражаться будут наши команды против — причём на очень высоком уровне.



Честно говоря, последние три игры прошли с равными шансами. Такое ощущение было до стартового свистка, и во время матчей я чувствовал, что игра могла завершиться с любым исходом. Когда игра равна, всё решают мелкие детали. Небольшие эпизоды могут дать преимущество, но при этом понадобится немного удачи», — цитирует Тухеля Sky Sports.



Встреча состоится сегодня, 25 сентября. Начало — в 14:30 мск. «Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 13 очков в пяти турах. «Манчестер Сити» занимает 5-е место. «Горожане» набрали десять очков за пять матчей.