Черевченко: сыграли с «Локомотивом» два разных тайма. Счёт отражает ход игры

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:0).
«Два разных тайма сыграли. После удаления было ясно, что преимущество будет у нас. Счёт отражает ход игры. Удовлетворён тем, что сыграли на ноль. У нас были хорошие моменты, не хватало последней проникающей передачи в штрафную. Бывает, что в таких ситуациях соперник наказывает, у «Локомотива» были быстрые прорывы, которыми он славится. Мы их допускали», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, «Локомотив» в меньшинстве сыграл вничью с «Химками» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч завершился со счётом 0:0.
«Локомотив» в девяти матчах набрал 17 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (7) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (20). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.
- 25 сентября 2021
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