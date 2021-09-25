Бывший форвард «Фиорентины» усомнился в возможностях Кокорина

Бывший форвард «Фиорентины» Франческо Байано поделился мнением о ситуации с форвардом команды Александром Кокориным. Россиянин в нынешнем сезоне лишь дважды выходил на поле, получая порядка 10 минут в каждой встрече.

«Нужно задавать вопросы тренеру. Я не могу судить о состоянии Кокорина. Я видел его на поле лишь несколько раз. Хочу надеяться, что он просто был не в форме. Но оценивать состояние футболиста по 10 минутам сложно.

Но если он не сыграл даже с «Козенцей» в Кубке Италии, то, вероятно, отстаёт от команды на световые годы.

Поэтому я хотел бы, чтобы клуб усилил атаку. Пока что хочется довериться клубу. Будем ждать Кокорина», — цитирует Байано Viola News.

«Фиорентина» обыграла «Козенцу» в матче Кубка Италии со счётом 4:0.