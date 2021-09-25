«Вольфсбург» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Хоффенхайму»

В Зинсхайме завершился матч 6-го тура немецкой Бундеслиги. «Хоффенхайм» принимал «Вольфсбург».

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1. На 25-й минуте Ридле Баку вывел гостей вперёд. Но в концовке первого тайма Андрей Крамарич восстановил равновесие в счёте. На 73-й минуте Кристоф Баумгартнер забил второй мяч «Хоффенхайма», а точку в матче на 81-й минуте поставил Павел Кадержабек.

«Вольфсбург» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне. «Волки», набрав 13 очков, занимают 3-е место в турнирной таблице. «Хоффенхайм» набрал восемь очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Вольфсбург» будет принимать мёнхенгладбахскую «Боруссию», а «Хоффенхайм» сыграет со «Штутгартом».