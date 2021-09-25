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«Лестер» и «Бёрнли» сыграли вничью, Варди оформил дубль и забил автогол

«Лестер» и «Бёрнли» сыграли вничью, Варди оформил дубль и забил автогол
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Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс» в Лестере в рамках 6-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Бёрнли». Счёт встречи — 2:2.

Счёт матча был открыт на 12-й минуте встречи. Автогол забил нападающий «лис» Джейми Варди.

Автогол Варди:

На 37-й минуте Джейми Варди сравнял счёт в матче. Ему ассистировал Юри Тилеманс. Однако через три минуты гости снова вышли вперёд. С передачи Матея Выдры отличился Максвелл Корне.

Варди сравнивает счёт в матче:

Гол Корне в ворота «Лестера»:

На 85-й минуте матча Варди с передачи Келечи Ихеаначо оформил дубль. В добавленное ко второму тайму время арбитр Крис Кавана отменил гол нападающего «Бёрнли» Криса Вуда.

Варди оформляет дубль и снова сравнивает счёт встречи:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Крис Кавана. Ему помогали ассистенты Адам Нанн и Нил Дэвис. Резервным арбитром встречи выступал Грэм Скотт.

В седьмом туре английской Премьер-лиги «Бёрнли» примет дома «Норвич Сити», а «Лестер» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас». Первая встреча состоится 2 октября, а вторая — 3 октября.

Англия - Премьер-лига. 6-й тур
25 сентября 2021, суббота. 17:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
2 : 2
Бёрнли
Бёрнли
0:1 Варди – 12' (автогол)   1:1 Варди – 37'   1:2 Корне – 40'   2:2 Варди – 85'

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