Даниэль Мальдини отреагировал на дебютный гол в Серии А и победу «Милана»

Форвард «Милана» Даниэль Мальдини прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура Серии А со «Специей» (2:1). Мальдини забил один из мячей, этот гол стал дебютным в Серии А для сына легендарного итальянского защитника Паоло Мальдини.

«Я очень рад. К счастью, мы увезли три очка домой. Мне ещё нужно осознать произошедшее. Мне вчера сказали, что я попаду в стартовый состав. Мне объяснили комбинации, которые надо проводить. Я нервничал, но партнёры по команде мне очень помогли.

Пиоли здорово мотивирует меня и даёт много советов. То же самое касается моего отца, он требователен, но не переходит границы. В первую очередь он является моим отцом», — цитирует Мальдини Football Italia со ссылкой на DAZN.