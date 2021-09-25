«Реал» — «Вильярреал»: составы команд на матч 7-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Вильярреала» на матч 7-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Вильярреал».



«Реал»: Куртуа, Начо, Алаба, Милитао, Вальверде, Модрич, Каземиро, Асенсио, Жуниор, Бензема, Родриго.



Запасные: Фуидас, Лунин, Гутьеррес, Вальехо, Камавинга, Васкес, Диас, Азар, Йович.



«Вильярреал»: Рульи, Морено, Торрес, Альбиоль, Фойт, Коклен, Капу, Парехо, Пино, Груневелд, Алькасер.



Запасные: Асенхо, Эступиньян, Манди, Гаспар, Гомес, Иборра, Педраса, Пенья, Тригерос, Диа.