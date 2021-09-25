«Ливерпуль» сыграл вничью с «Брентфордом»

Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде в рамках 6-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» принимал «Ливерпуль». Счёт встречи – 3:3.



Счёт матча был открыт в первом тайме. На 27-й минуте встречи отличился защитник хозяев Итан Пиннок, ему ассистировал Айван Тони. Уже через 4 минуты португальский нападающий красных Диогу Жота с передачи Джордана Хендерсона сравнял счёт встречи.

Гол Пиннока в ворота «Ливерпуля»:

Жота забивает ответный мяч:

На 54-й минуте матча Мохамед Салах вывел красных вперёд. Голевую передачу отдал Фабиньо. На 63-й минуте встречи полузащитник «Брентфорда» Витали Янельт сравнял счёт в матче.

Салах выводит «Ливерпуль» вперёд:

Янельт сравнивает счёт в матче с «Ливерпулем»:

На 67-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс забил гол и вывел гостей вперёд. Но на 82-й минуте встречи нападающий «Брентфорда» Йоан Висса сравнял счёт в матче.

Кёртис Джонс забивает третий мяч «Ливерпуля» в матче и выводит команду вперёд:

Висса сравнивает счёт в матче:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Стюарт Атвелл. Ему помогали ассистенты Дэниел Кук и Гарри Леннард. Резервный арбитр — Джон Брукс.



В седьмом туре английской Премьер-лиги «Брентфорд» сыграет на выезде с «Вест Хэм Юнайтед», а «Ливерпуль» примет дома «Манчестер Сити». Оба матча состоятся 3 октября.

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