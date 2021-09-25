«Ростов» покинули старший тренер и глава департамента по связям с общественностью

Старший тренер команды Юрий Батуренко и руководитель департамента по связям с общественностью Иван Корж покинули «Ростов».

«ФК «Ростов» также покидают старший тренер команды и руководитель департамента по связям с общественностью. Мы благодарим специалистов за их работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении «Ростова».

Ранее Юрий Сёмин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова». Решение было принято после встречи специалиста с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем.



Отметим, под руководством Сёмина в чемпионате России «Ростов» одержал лишь одну победу – над «Нижним Новгородом» (2:1), встречи с «Химками» (1:1), «Уралом» (1:1) и «Краснодаром» были завершены вничью, а в матчах с ЦСКА (1:3) и «Крыльями Советов» (2:4) жёлто-синие потерпели поражения.