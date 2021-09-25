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Магкееву диагностировали разрыв передней крестообразной связки

Магкееву диагностировали разрыв передней крестообразной связки
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Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев выбыл на длительный срок. Футболисты диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. На следующей неделе защитнику предстоит операция.

Магкеев получил травму в матче 9-го тура РПЛ с «Химками» (0:0). Футболиста унесли с поля на носилках. Вместо него на 81-й минуте на замену вышел полузащитник Фаустино Анджорин.

Локомотив» в меньшинстве сыграл вничью с «Химками» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч завершился со счётом 0:0.

«Локомотив» в девяти матчах набрал 17 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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