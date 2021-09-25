Литвинов: «Наполи» — команда высокого класса, но «Спартак» будет играть только на победу

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился ожиданиями от матча москвичей с «Наполи» в Лиге Европы. Встреча состоится в четверг, 30 сентября. Сегодня, 25 сентября, «Спартак» в матче 9-го тура РПЛ обыграл «Уфу» со счётом 2:0.

«Очевидно, почему трибуны нам свистели – фанаты не довольны результатами. Будем пытаться вернуть их расположение, мы переживаем, но сделаем всё, чтобы вернуть их поддержку. «Наполи»? Понимаем, что это команда высокого класса, но мы будем играть только на победу, сделаем всё ради неё.

Доля молодого игрока – много работать, чтобы получить шанс и закрепиться. Я буду делать всё для этого. Было много недочётов, надо много работать и стараться прогрессировать», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.