Джикия: я не говорил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал игру красно-белых в нынешнем сезоне.

«Всех с победой! «Уфа» сейчас другая команда по сравнению с весной? Возможно, да. Выбирается ли «Спартак» из кризиса? Давайте без громких слов, идём от игры к игре. Про впечатление ничего не скажу. Самое главное, что выиграли.

Конечно, слышим, что кричат трибуны. Мы профессионалы, после каждой игры подходим к трибунам. Как исправить отношения с болельщиками? Нужно время. Я на связи с болельщиками из «Фратрии», ведём диалог.

Я не говорил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. Говорил, что будем бороться за самые высокие места. Посмотрим, как будет, сезон ещё не закончен.

Все прекрасно знают, что «Наполи» – другой уровень, хороший соперник. Это Лига Европы. Они идут сейчас на первом месте в чемпионате Италии, хорошая и сильная команда.



Свист с трибун? Мы как профессионалы выполнили свою работу. После победы или поражения всегда подходим и благодарим трибуну. Так и будем продолжать. Свист был не только сегодня, надо побеждать, и всё изменится. Конечно, хочется, чтобы всё было хорошо, была поддержка. Я для всех открыт, все мои контакты знают, со многими поддерживаем связь. Пытаемся поддерживать связь», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.