Гасперини: ничья с «Интером» стала справедливым результатом, матч был великолепным!
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвёл итог матча 6-го тура Серии А с «Интером». Встреча закончилась со счётом 2:2. «Интер» открыл счёт, но затем пропустил дважды. В итоге миланцам пришлось спасать ничью.
«В матче были моменты, которые проходили с преимуществом то одной команды, то другой. Думаю, что все согласятся, матч был великолепным. Обе команды хотели победить.
Мы были близки к тому, чтобы проиграть, но соперник не реализовал пенальти. А затем не засчитали наш гол.
Думаю, что ничья стала полностью справедливым результатом. Обе команды создали множество голевых моментов, матч мог завершиться победой любого из соперников», — цитирует Гасперини Football Italia со ссылкой на DAZN.
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