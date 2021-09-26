Гасперини: ничья с «Интером» стала справедливым результатом, матч был великолепным!

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвёл итог матча 6-го тура Серии А с «Интером». Встреча закончилась со счётом 2:2. «Интер» открыл счёт, но затем пропустил дважды. В итоге миланцам пришлось спасать ничью.

«В матче были моменты, которые проходили с преимуществом то одной команды, то другой. Думаю, что все согласятся, матч был великолепным. Обе команды хотели победить.

Мы были близки к тому, чтобы проиграть, но соперник не реализовал пенальти. А затем не засчитали наш гол.

Думаю, что ничья стала полностью справедливым результатом. Обе команды создали множество голевых моментов, матч мог завершиться победой любого из соперников», — цитирует Гасперини Football Italia со ссылкой на DAZN.