«Аталанта» в драматичном матче сыграла вничью с «Интером», Миранчук остался в запасе

В матче 6-го тура Серии А «Интер» сыграл вничью с «Аталантой». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 2:2.
На 5-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Николо Барелла. На 30-й минуте полузащитник бергамасков Руслан Малиновский сравнял счёт. Затем Рафаэл Толой вывел «Аталанту» вперёд. Форвард миланской команды Эдин Джеко восстановил равновесие на 71-й минуте. На 86-й минуте Федерико Димарко неудачно пробил одиннадцатиметровый и не смог переиграть голкипера «Аталанты». Спустя всего две минуты Роберто Пикколи вывел «Аталанту» вперёд, однако гол отменили после вмешательства VAR.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.
«Интер» в шести матчах набрал 14 очков и занимает третье место в таблице Серии А. «Аталанта» (11) — на пятом месте.
- 25 сентября 2021
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