«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30
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Сегодня, 26 сентября, состоится лондонское дерби «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур».
Игру обслужит бригада арбитров, которую возглавит Крейг Поусон из Южного Йоркшира. Ему будут помогать ассистенты Иан Хассин и Дэниел Робатан. Резервный арбитр – Питер Бэнкс.
«Арсенал» набрал 6 очков в пяти стартовых турах и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» (9) – на 10-й строчке в таблице АПЛ. Лидером соревнования является «Ливерпуль», в активе которого 14 очков.
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