«Барселона» — «Леванте»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15

Сегодня, 26 сентября, состоится матч «Барселона» — «Леванте». Встреча 7-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Леванте».

Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Исидро Диас де Мера Эскудерос. Ему будут помогать ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула Агадо. Резервный арбитр – Виктор Перес Пераса.

На данный момент каталонская «Барселона» имеет в своём активе 9 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» (4) – на 16-м месте. Лидирует в чемпионате Испании мадридский «Реал», в активе которого 17 очков.

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