«Лацио» — «Рома»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 26 сентября, состоится римское дерби «Лацио» — «Рома». Встреча 6-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лацио» — «Рома».



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Марко Гуида. Ему будут помогать ассистенты Филиппо Мели и Джорджо Перетти. Резервный арбитр – Марко Ди Белло.

«Рома» в пяти турах набрала 12 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Лацио» (8) – на седьмом месте. Возглавляет турнирную таблицу «Милан», в активе которого 16 очков. На втором месте располагается «Наполи» (15). Замыкает тройку лидеров «Интер» (14).