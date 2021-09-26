«Лацио» — «Рома»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Поделиться
Сегодня, 26 сентября, состоится римское дерби «Лацио» — «Рома». Встреча 6-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лацио» — «Рома».
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Марко Гуида. Ему будут помогать ассистенты Филиппо Мели и Джорджо Перетти. Резервный арбитр – Марко Ди Белло.
«Рома» в пяти турах набрала 12 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Лацио» (8) – на седьмом месте. Возглавляет турнирную таблицу «Милан», в активе которого 16 очков. На втором месте располагается «Наполи» (15). Замыкает тройку лидеров «Интер» (14).
Комментарии
- 26 сентября 2021
-
16:44
-
16:38
-
16:37
-
16:34
-
16:25
-
16:25
-
16:19
-
16:14
-
16:11
-
16:00
-
16:00
-
15:53
-
15:52
-
15:39
-
15:30
-
15:30
-
15:19
-
15:17
-
15:13
-
15:08
-
14:53
-
14:42
-
14:38
-
14:26
-
14:23
-
14:15
-
14:09
-
13:40
-
13:30
-
13:19
-
13:08
-
13:08
-
13:00
-
12:53
-
12:47
Партнерский контент