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Перес пообещал фанату «Реала» подписать Мбаппе в следующем году

Перес пообещал фанату «Реала» подписать Мбаппе в следующем году
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес пообещал болельщику клуба подписать форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в следующем году, информирует Directo Gol в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, после матча 7-го тура Примеры с «Вильярреалом» (0:0) один из болельщиков «Реала» подбежал к машине Флорентино Переса и выкрикнул просьбу: «Президент, подпишите Мбаппе!»

Глава «Королевского клуба» ответил фанату: «В следующем году».

Напомним, летом 2022 года у Мбаппе истечёт контракт с «ПСЖ». Ожидается, что нападающий не станет продлевать соглашение и перейдёт в «Реал» на правах свободного агента. Но в Англии утверждают, что у мадридцев будет серьёзный конкурент. «Манчестер Сити» готов подписать игрока любой ценой.

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