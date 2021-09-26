Перес пообещал фанату «Реала» подписать Мбаппе в следующем году

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес пообещал болельщику клуба подписать форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в следующем году, информирует Directo Gol в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, после матча 7-го тура Примеры с «Вильярреалом» (0:0) один из болельщиков «Реала» подбежал к машине Флорентино Переса и выкрикнул просьбу: «Президент, подпишите Мбаппе!»

Глава «Королевского клуба» ответил фанату: «В следующем году».

Напомним, летом 2022 года у Мбаппе истечёт контракт с «ПСЖ». Ожидается, что нападающий не станет продлевать соглашение и перейдёт в «Реал» на правах свободного агента. Но в Англии утверждают, что у мадридцев будет серьёзный конкурент. «Манчестер Сити» готов подписать игрока любой ценой.