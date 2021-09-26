Сборная России отреагировала на тяжёлую травму Магкеева

Пресс-служба сборной России отреагировала на серьёзную травму полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева, полученную в матче с «Химками» (0:0). Футболисту диагностировали разрыв передней крестообразной связки. На следующей неделе защитнику предстоит операция.

«Магкеев выбыл на длительный срок из-за разрыва передней крестообразной связки. Стас, желаем скорейшего восстановления и ждём в сборной!» — написала пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале.

Напомним, Магкеев получил травму в матче 9-го тура РПЛ с «Химками» (0:0). Футболиста унесли с поля на носилках. Вместо него на 81-й минуте на замену вышел полузащитник Фаустино Анджорин.

«Локомотив» в девяти матчах набрал 17 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.