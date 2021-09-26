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Шварц: «Динамо» доминировало на протяжении 75 минут и одержало заслуженную победу

Шварц: «Динамо» доминировало на протяжении 75 минут и одержало заслуженную победу
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0).

«На протяжении 75 минут мы полностью владели инициативой, доминировали, играли агрессивно — многое получалось. Мы не позволили сопернику создать опасные моменты: здесь надо учесть наши оборонительные построения. Я считаю, те два мяча, которые мы забили, абсолютно заслужены. Это заслуженная победа.

В последние 15 минут встречи нам не хватало сил. Они начали иссякать. Наверное, это можно объяснить тем, что у нас было три игры ранее: так называемая короткая английская неделя. Я очень доволен как игрой, так и результатом, которого мы сегодня добились. Три очка в нашей копилке», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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