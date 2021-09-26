«Барселона» — «Леванте»: Депай открыл счёт в матче с пенальти

Сегодня, 26 сентября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне проходит матч 7-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Леванте».
Счёт матча был открыт на 6-й минуте встречи. С одиннадцатиметрового отличился нидерландский нападающий сине-гранатовых Мемфис Депай.
Гол Депая с пенальти в ворота «Леванте»:
Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Исидро Диас де Мера Эскудерос. Ему помогают ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула Агадо. Резервный арбитр – Виктор Перес Пераса.
В данный момент продолжается первый тайм матча «Барселона» — «Леванте». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
После пяти сыгранных туров каталонская «Барселона» имеет в своём активе 9 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» (4) – на 16-м месте. Лидирует в чемпионате Испании мадридский «Реал», в активе которого 17 очков.
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