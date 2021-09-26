Руководство английской Премьер-лиги планирует обсудить с Лукаку проблему расизма

Руководители английской Премьер-лиги планируют встретиться с нападающим «Челси» Ромелу Лукаку, чтобы обсудить проблему расизма, сообщает Daily Mail. Ранее футболист усомнился в эффективности вставания на колено в борьбе с расизмом.



Руководители Премьер-лиги хотят на следующей неделе поговорить с Лукаку. Они планируют обсудить работу, которую проводят для борьбы с расизмом. Футбольная ассоциация Англии уже обратилась к Лукаку, чтобы узнать его мнение о методах борьбы с дискриминацией на расовой почве.



Ранее одноклубник бельгийца Маркос Алонсо отказался вставать на колено, поскольку, по его словам, жест утратил своё влияние. Решение испанца поддержал главный тренер «аристократов» Томас Тухель.

Новость по теме Лукаку усомнился в эффективности вставания на колено в борьбе с расизмом

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