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Руководство английской Премьер-лиги планирует обсудить с Лукаку проблему расизма

Руководство английской Премьер-лиги планирует обсудить с Лукаку проблему расизма
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Руководители английской Премьер-лиги планируют встретиться с нападающим «Челси» Ромелу Лукаку, чтобы обсудить проблему расизма, сообщает Daily Mail. Ранее футболист усомнился в эффективности вставания на колено в борьбе с расизмом.

Руководители Премьер-лиги хотят на следующей неделе поговорить с Лукаку. Они планируют обсудить работу, которую проводят для борьбы с расизмом. Футбольная ассоциация Англии уже обратилась к Лукаку, чтобы узнать его мнение о методах борьбы с дискриминацией на расовой почве.

Ранее одноклубник бельгийца Маркос Алонсо отказался вставать на колено, поскольку, по его словам, жест утратил своё влияние. Решение испанца поддержал главный тренер «аристократов» Томас Тухель.

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Лукаку усомнился в эффективности вставания на колено в борьбе с расизмом

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