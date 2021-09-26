Месси и Верратти возобновили тренировки без ограничений

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти и форвард команды Лионель Месси смогут сыграть в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», сообщает RMC. По данным французского издания, оба футболиста уже возобновили тренировки.

При этом оба игрока тренируются без ограничений. А окончательное решение об их участии в матче с «Сити» будет принято завтра, 27 сентября.

Матч 2-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится 28 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск.

«Манчестер Сити» в 1-м туре Лиги чемпионов разгромил «РБ Лейпциг» со счётом 6:3. В свою очередь, «ПСЖ» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1).

Месси получил повреждение в матче французской Лиги 1 с «Лионом». Из-за травмы аргентинский футболист пропустил матч «ПСЖ» с «Метцем» (2:1) и «Монпелье» (2:0). Верратти не выходил на поле с 5 сентября.