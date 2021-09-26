Месси и Верратти возобновили тренировки без ограничений

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти и форвард команды Лионель Месси смогут сыграть в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», сообщает RMC. По данным французского издания, оба футболиста уже возобновили тренировки.
При этом оба игрока тренируются без ограничений. А окончательное решение об их участии в матче с «Сити» будет принято завтра, 27 сентября.
Матч 2-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится 28 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск.
«Манчестер Сити» в 1-м туре Лиги чемпионов разгромил «РБ Лейпциг» со счётом 6:3. В свою очередь, «ПСЖ» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1).
Месси получил повреждение в матче французской Лиги 1 с «Лионом». Из-за травмы аргентинский футболист пропустил матч «ПСЖ» с «Метцем» (2:1) и «Монпелье» (2:0). Верратти не выходил на поле с 5 сентября.
- 26 сентября 2021
-
19:56
-
19:56
-
19:41
-
19:18
-
19:12
-
19:09
-
19:07
-
19:03
-
19:02
-
18:51
-
18:48
-
18:47
-
18:40
-
18:31
-
18:31
-
18:29
-
18:23
-
18:00
-
17:56
-
17:50
-
17:48
-
17:47
-
17:41
-
17:40
-
17:35
-
17:32
-
17:25
-
17:24
-
17:22
-
17:13
-
17:08
-
16:57
-
16:44
-
16:38
-
16:37