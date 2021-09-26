«Барселона» разгромила «Леванте», Фати забил гол спустя 10 месяцев после тяжелейшей травмы

Сегодня, 26 сентября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 7-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Леванте». Хозяева одержали победу со счётом 3:0.



Счёт матча был открыт 6-й минуте встречи. С одиннадцатиметрового отличился нападающий сине-гранатовых Мемфис Депай.

Гол Депая с пенальти в ворота «Леванте»:

На 14-й минуте матча гол забил Люк де Йонг, ему ассистировал Серджино Дест. Это первый гол игрока за «Барселону».

Гол де Йонга в ворота «Леванте»:

В добавленное ко второму тайму время отличился нападающий Ансу Фати, который вышел на замену. Молодой форвард не играл более 10 месяцев из-за травмы и отличился уже через 10 минут после выхода на замену.

Фати забивает третий мяч «Барселоны» в ворота «Леванте»:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Исидро Диас де Мера Эскудерос. Ему помогали ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула Агадо. Резервный арбитр – Виктор Перес Пераса.



В восьмом туре испанской Примеры сине-гранатовые сыграют на выезде с «Атлетико», а «Леванте» проведёт выездной матч с «Мальоркой». Обе встречи состоятся 2 октября.

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