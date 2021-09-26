«Динамо» пошутило про фото Слуцкого возле баннера в поддержку бело-голубых

Пресс-служба «Динамо» в «Инстаграме» прокомментировала фотографию с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким, сидящим возле баннера в поддержку бело-голубых.

«Спасибо трибунам за поддержку!» — говорится в сообщении.

Леонид Слуцкий смотрел матч «Динамо» на трибуне. Причиной тому стала красная карточка, которую специалист получил в прошлом туре. Забавно, что наставник казанской команды следил за игрой прямо около баннера в поддержку «Динамо». «Мы верим в бога, Россию и «Динамо», — гласил баннер, около которого сидел Леонид Слуцкий.

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершился победой хозяев со счётом 2:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

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