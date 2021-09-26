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Впервые с 2015 года Кейн не забивает в пяти стартовых матчах английской Премьер-лиги

Впервые с 2015 года Кейн не забивает в пяти стартовых матчах английской Премьер-лиги
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Сегодня, 26 сентября, «Тоттенхэм Хотспур» уступил в матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Арсеналу». Данная игра стала 5-й со старта сезона чемпионата Англии, в которой не забивает нападающий «шпор» Гарри Кейн.

Более длинная безголевая серия на старте сезона у форварда была только в сезоне-2015/2016. Тогда ему не удавалось поразить ворота соперника в шести стартовых матчах.

В прошлом розыгрыше английской Премьер-лиги Кейн провёл 35 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 14 результативных передач.

Матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» завершился со счётом 3:1 в пользу «канониров».

После шести туров в чемпионате Англии «Тоттенхэм» располагается на 11-м месте в турнирной таблице с 9 очками в активе. В седьмом туре «шпоры» примут дома «Астон Виллу».

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