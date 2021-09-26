Гендиректор «Краснодара» жёстко раскритиковал судейство в матче с «Сочи»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг раскритиковал судейство в матче 9-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).
«Сегодня на VAR сидел господин Безбородов. Скорее всего, скоро время этого судьи придёт. Сегодня он давил своим авторитетом на молодого судью, который в принципе не знал, что делать.
Я думаю, что такие судьи не должны находиться в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу «Сочи». Я не знаю, почему команду, которая в принципе находится в городе Санкт-Петербурге, судит господин Безбородов, а игру приехал контролировать господин Фурса, который считается главой департамента инспектирования. Такое давление переходит все границы. Я не знаю, что сегодня исполнял судья. У него были разные трактовки отдельных эпизодов.
Если бы это были «Спартак» или «Зенит», судили бы совсем по-другому. Я думаю, что наш судейский комитет разберётся и примет решение», — цитирует Хашига «Матч ТВ».
- 26 сентября 2021
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