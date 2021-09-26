«Бетис» обыграл «Хетафе», Виллиан Жозе оформил дубль

Сегодня, 26 сентября, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье в рамках 7-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Хетафе». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.



Счёт матча был открыт в первом тайме. На 14-й минуте встречи с передачи Набиля Фекира отличился Виллиан Жозе.

Жозе открывает счёт в матче:

На 55-й минуте матча Жозе оформил дубль и установил окончательный счёт встречи – 2:0.

Жозе оформляет дубль в ворота «Хетафе»:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Сантьяго Хайме Латре. Ему помогали ассистенты Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервный арбитр – Антонио Альберола Рохас.



В восьмом туре «Бетис» сыграет на выезде с «Вильярреалом», а «Хетафе» примет дома «Реал Сосьедад». Обе встречи состоятся 3 октября.