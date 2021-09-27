Ароян стал первым армянским игроком, забившим гол в чемпионате Испании

«Кадис» в матче 7-го тура чемпионата Испании уступил «Райо Вальекано» со счетом 1:3. В составе «Кадиса» гол забил экс-игрок «Урала» Вараздат Ароян. 29-летний защитник стал первым армянином, забившим гол в Ла Лиге.

Ароян сравнивает счёт в матче:

За «Райо Вальекано» забитыми мячами отметились Альваро Гарсия, Радамель Фалькао и Иси Паласон.

Ароян выступает за «Кадис» с лета 2021 года. На его счету шесть матчей в чемпионате Испании и один гол.

После шести сыгранных туров в испанской Примере «Райо Вальекано» располагается на 8-м месте в турнирной таблице с 10 очками в активе. «Кадис» (6) – на 14-м месте в таблице. В восьмом туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» сыграет на выезде с «Осасуной», а «Кадис» примет дома «Валенсию». Обе встречи состоятся 2 октября.